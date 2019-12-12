Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе

Теги зенит санкт-петербург

Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе

Болельщик "Зенита" Георгий Воеводин получил три года условно по обвинению в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба судов.

В перерыве матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1) произошла драка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

Таким образом, суд постановил, что Воеводин в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника ОМОНа в лицо, отчего тот упал и ударился головой.

Фанат признал свою вину.

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