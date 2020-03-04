Фанат "Зенита" получил суровое наказание за попытку украсть баннер у болельщиков "Локомотива"

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику "Зенита" Николаю Зубанову, который пытался украсть баннер у болельщиков "Локомотива" во время матча 20-го тура чемпионата России (0:0), сообщается в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фанат приговорен к аресту на 7 суток и оштрафован на 12 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено посещать матчи в течение одного года.

Стоит отметить, что ранее Зубанов уже привлекался к ответственности за нарушения на спортивных мероприятиях.

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