Фаната ЦСКА ударили ножом перед матчем с "Ромой"



В Риме перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" - ЦСКА произошла драка между фанатами, сообщает ANSA.

По сведениям источника, одного из российских фанатов пырнули ножом, еще двое были избиты.

Полиция арестовала двух россиян и одного из фанатов "Ромы".

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