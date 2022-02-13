Фаната "Палмейраса" убили после поражения от "Челси" в финале КЧМ
Фото: инстаграм "Палмейраса"\Автор неизвестен
Вчера, 12 февраля, "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" (2:1 д.в.) в финальном матче клубного чемпионата мира.
Как сообщает Associated Press, в бразильском городе Сан-Паулу была организована фан-зона для просмотра матча.
По информации источника, после игры у местного стадиона произошла стрельба, где один из фанатов "Палмейраса" погиб. Полиция заявила, что задержала предполагаемого убийцу.
Напомним, что благодаря этой победе "Челси" выиграл очередной трофей и теперь лондонский клуб имеет в своем музее все возможные трофеи в эпоху Романа Абрамовича.
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