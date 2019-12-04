Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы

Заводящий на трибунах "Спартака" Валерий Бевз был задержан полицией в Москве, а затем перевезен в Санкт-Петербург для дачи показаний, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Фаната изначально задержали во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Спартак" - 1:0. Бевзу предъявили обвинения в организации оскорбительных зарядов про форварда "Зенита" Артема Дзюбу. На болельщика составили протокол, а затем он был отпущен.

Сегодня Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.

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