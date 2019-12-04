Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы
Заводящий на трибунах "Спартака" Валерий Бевз был задержан полицией в Москве, а затем перевезен в Санкт-Петербург для дачи показаний, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Фаната изначально задержали во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Спартак" - 1:0. Бевзу предъявили обвинения в организации оскорбительных зарядов про форварда "Зенита" Артема Дзюбу. На болельщика составили протокол, а затем он был отпущен.
Сегодня Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.
Не пропустите: УЕФА отреагировала на массовые задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
-
Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии
-
Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
Лента новостей
-
Месси сравнил себя с Роналду
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы
-
"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков
-
4
Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом
-
Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом
-
2
Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
-
Месси рассказал, как он едва не ушел из "Барселоны"
-
"Бордо" разгромил "Ним" и вышел на третье место в Лиге 1
-
"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1
-
Черчесов высказался о возможном матче с Украиной на Евро-2020
-
Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии
-
2
Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров
-
Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года
-
В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
-
"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии
-
Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы
-
Вдова Яшина высказалась о вручении Алиссону приза лучшему вратарю мира
-
2
Бартомеу высказался о будущем Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14