Фанатам ЦСКА грозит до 15 лет тюрьмы за перфоманс в матче с "Зенитом"
Адвокат Игорь Бушманов рассказал, что болельщики московского ЦСКА могут получить тюремные сроки до 15 лет за пиротехническое шоу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).
"Скорее всего, будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)", - приводит слова Бушманова "Р-Спорт".
Также по словам юриста, организаторы фаер-шоу могут быть осуждены от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что после окончания матча ЦСКА - "Зенит" представители полиции арестовали более 400 болельщиков московского клуба. В настоящее время часть из них по-прежнему задержаны.
Не пропустите: Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
-
Бензема - лучший бомбардир клубного футбола среди французов
-
СМИ узнали сроки восстановления Неймара
-
ЦСКА выпустил заявление по поводу задержания фанатов после матча с "Зенитом"
Лента новостей
-
ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
-
Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями
-
"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски
-
"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо
-
Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника
-
"Локомотив" отреагировал на уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Футболисты "Шахтера" Коноплянка и Пятов снялись в комедийном фильме (видео)
-
13 футболистов португальского "Белененсиша" заразились новым штаммом коронавируса
-
Романцев рассказал, как он уговорил Карпина не уходить из сборной России
-
Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья
-
Фанатам ЦСКА грозит до 15 лет тюрьмы за перфоманс в матче с "Зенитом"
-
2
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Василий Уткин отреагировал на скандал с болельщиками после игры ЦСКА - "Зенит"
-
Лопетеги недоволен судейством в матче "Реал" - "Севилья"
-
Романцев ярко высказался о желании арабских инвесторов купить акции "Спартака"
-
ФИФА назвала сроки проведения клубного ЧМ
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
-
"Рома" теряет капитана команды Пеллегрини