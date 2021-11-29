Фанатам ЦСКА грозит до 15 лет тюрьмы за перфоманс в матче с "Зенитом"

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, что болельщики московского ЦСКА могут получить тюремные сроки до 15 лет за пиротехническое шоу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).

"Скорее всего, будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)", - приводит слова Бушманова "Р-Спорт".

Также по словам юриста, организаторы фаер-шоу могут быть осуждены от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что после окончания матча ЦСКА - "Зенит" представители полиции арестовали более 400 болельщиков московского клуба. В настоящее время часть из них по-прежнему задержаны.

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