Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире

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Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире

Президент "Эспаньола" Жоан Коллет заявил, что клуб запретил посещать стадион фанатам, которые вывесили баннер про певицу Шакиру, являющуюся женой защитника "Барселоны" Жерара Пике, сообщает Marca.

Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Испании между клубами. Баннер фанатов гласил "Шакира принадлежит всем". За это они дополнительно должны будут заплатить "Эспаньолу" штраф в размере 24 тысяч евро.

"Мы сожалеем о выходке фанов. Мы не знали о существовании баннера, а они обманули нас. Когда фанаты заходили на стадионе, то они не показали его. Мы увидели его уже потом, на стадионе", - заявил Коллет.

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