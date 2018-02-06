Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире
Президент "Эспаньола" Жоан Коллет заявил, что клуб запретил посещать стадион фанатам, которые вывесили баннер про певицу Шакиру, являющуюся женой защитника "Барселоны" Жерара Пике, сообщает Marca.
Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Испании между клубами. Баннер фанатов гласил "Шакира принадлежит всем". За это они дополнительно должны будут заплатить "Эспаньолу" штраф в размере 24 тысяч евро.
"Мы сожалеем о выходке фанов. Мы не знали о существовании баннера, а они обманули нас. Когда фанаты заходили на стадионе, то они не показали его. Мы увидели его уже потом, на стадионе", - заявил Коллет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13