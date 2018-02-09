Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
ФИФА огласила правила поведения зрителей на матчах Чемпионата Мира-2018.
Так, в них вошел список из 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов.
Неожиданно в список вошли дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки.
Под запрет также попали музыкальные инструменты, кроме дудок и горнов.
Читайте: Предварительная заявка на ЧМ-2018 увеличена до 35 игроков | http://soccernews.ru
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|М
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