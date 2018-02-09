Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки

ФИФА огласила правила поведения зрителей на матчах Чемпионата Мира-2018.

Так, в них вошел список из 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов.

Неожиданно в список вошли дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки.

Под запрет также попали музыкальные инструменты, кроме дудок и горнов.

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