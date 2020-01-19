Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре"
Экс-форвард сборной Германии, "Баварии" и "Арсенала" Лукас Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре". Об этом сообщает Fanatik.
В субботу, 18 января, стало известно, что футболист покинул "Виссель Кобе".
По данным источника, 34-летний нападающий готов заключить с турецким клубом контракт до 2021 года.
Напомним, что Подольски уже играл в чемпионате Турции за "Галатасарай" (2015 - 2017)
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|17
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|Трабзонспор
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|Бешикташ
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|Галатасарай
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|Касимпаса
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