Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре"

Экс-форвард сборной Германии, "Баварии" и "Арсенала" Лукас Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре". Об этом сообщает Fanatik.

В субботу, 18 января, стало известно, что футболист покинул "Виссель Кобе".

По данным источника, 34-летний нападающий готов заключить с турецким клубом контракт до 2021 года.

Напомним, что Подольски уже играл в чемпионате Турции за "Галатасарай" (2015 - 2017)

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