Фанатки "Уфы" потроллили Новосельцева, который скрывается от жены



Болельщицы "Уфы" подшутили над защитником "Ростова" Иваном Новосельцевым во время матча 22-го тура Российской Премьер-лиги (1:0).

Фанатки вывесили баннеры с надписью "Ваня, верни носки".

Напомним, что ранее жена Новосельцева Катерина, заявила, что футболист забрал из их общей квартиры абсолютно все вещи, включая даже носки. При этом, игрок втайне от Катерины переписал совместно нажитые квартиры на свою маму и не выходит с женой на связь.

20 апреля 2015 года сразу после матча "Ростова" в чемпионате России Иван Новосельцев сделал сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Их свадьба состоялась 24 октября 2015 года состоялась их свадьба. В данный момент девушка находится на шестом месяце беременности.

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