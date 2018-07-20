Фанатов "Арсенала" удивило телосложение Чеха после выхода из отпуска

1 Теги арсенал лондонпетер чех

Фанатов "Арсенала" удивило телосложение Чеха после выхода из отпускаФанатов лондонского "Арсенала" удивило телосложение голкипера их команды Петера Чеха после его выхода из отпуска.

Так, болельщики "канониров" обратили внимание на подкачанную фигуру 36-летнего вратаря.

Вот так Чех выглядел еще в прошлом сезоне:

А вот так он смотрится сейчас:

Напомним, "Арсенал" интересуется вингером "Баварии". | soccernews.ru

Комментарии
Смотрящий

Подкачался, чтобы Лено отпиздить

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