Фанатов "Арсенала" удивило телосложение Чеха после выхода из отпуска

Фанатов лондонского "Арсенала" удивило телосложение голкипера их команды Петера Чеха после его выхода из отпуска.

Так, болельщики "канониров" обратили внимание на подкачанную фигуру 36-летнего вратаря.

Вот так Чех выглядел еще в прошлом сезоне:

А вот так он смотрится сейчас:

Напомним, "Арсенал" интересуется вингером "Баварии". | soccernews.ru