Фанатов ЦСКА погрузили в автозаки после матча с "Зенитом" (видео)
Фото: телеграм-канал журналиста Василия Конова/Автор неизвестен
Представители силовых структур произвели массовое задержание болельщиков московского ЦСКА после окончания матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).
Причиной задержания является файер-шоу, которое фанаты устроили в концовке встречи. Представители ЦСКА никак не прокомментировали произошедшее.
Напомним, что ЦСКА не сумел добиться победы в четвертом матче подряд в чемпионате России. После 16 туров "красно-синие" с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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