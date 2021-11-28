Фанатов ЦСКА погрузили в автозаки после матча с "Зенитом" (видео)

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Фанатов ЦСКА погрузили в автозаки после матча с "Зенитом" (видео)

Фото: телеграм-канал журналиста Василия Конова/Автор неизвестен

Представители силовых структур произвели массовое задержание болельщиков московского ЦСКА после окончания матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).

Причиной задержания является файер-шоу, которое фанаты устроили в концовке встречи. Представители ЦСКА никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, что ЦСКА не сумел добиться победы в четвертом матче подряд в чемпионате России. После 16 туров "красно-синие" с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Когда играет Зенит , фанатов его соперников всегда грузят в автозаки ... Складывается ощущение ... ))))

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