Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой"
На болельщиков "Урала" было совершено нападение после матча 26-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:4), сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, уфимская полиция сопровождала автобус с фанатами "Урала" до выезда из города. После того, как автобус остался без сопровождения позиции, его догнали несколько автомобилей и заблокировали ему проезд. Из машин выскочили несколько человек, которые были по стеклам автобуса, требуя открыть двери. В результате инцидента пострадали многие фанаты гостей.
Впрочем, серьезных ранений никто не получил и за медицинской помощью никто не обратился. Полиция начала расследование произошедшего.
Не пропустите: Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Оренбург" и "Арсенал" не выявили победителя в матче РПЛ
-
Бэйл не сел в клубный автобус "Реала" после провала в матче с "Райо Вальекано"
-
Хедира пропустит остаток нынешнего сезона
-
Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"
-
Манчини рассказал, как Балотелли попасть в сборную Италии
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов евро за Облака
-
Невилл: "МЮ" придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть"
-
Аллегри: "Футбол является глупым спортом для умных людей"
-
В Кубке Испании изменили формат проведения турнира
-
Кавани намерен перейти в английский топ-клуб
-
Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой"
-
Защитник "Спартака" Рассказов выбил из строя на длительный срок
-
В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны
-
1
Игроки ПСЖ недовольны уровнем игры Паредеса, который ранее выступал за "Зенит"
-
Отец Влашича: "Никола должен сыграть с "Зенитом"
-
Анри хочет возглавить "Андерлехт"
-
Де Йонг: "Не думаю, что сразу получу место в основе "Барселоны"
-
"Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара"
-
Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России
-
У Тухеля произошел конфликт с игроками ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16