Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой"

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Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой"

На болельщиков "Урала" было совершено нападение после матча 26-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:4), сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, уфимская полиция сопровождала автобус с фанатами "Урала" до выезда из города. После того, как автобус остался без сопровождения позиции, его догнали несколько автомобилей и заблокировали ему проезд. Из машин выскочили несколько человек, которые были по стеклам автобуса, требуя открыть двери. В результате инцидента пострадали многие фанаты гостей.

Впрочем, серьезных ранений никто не получил и за медицинской помощью никто не обратился. Полиция начала расследование произошедшего.

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