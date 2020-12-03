Фанатское объединение омского "Иртыша" признали экстремистским

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Фанатское объединение омского "Иртыша" признали экстремистским

Центральный районный суд Омска вынес решение, согласно которому фанатское объединение "Иртыш Ultras" стало незаконным.

Как пишут местные СМИ, суд признал организацию экстремистской и запретил её деятельность.

"Данное объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности. Запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства", - заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Иртыш" выступает в ФНЛ и занимает 18-е место по итогам 25 туров с 24 очками в активе.

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