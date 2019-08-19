Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых

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Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых

Фанаты "Спартака" объявили о том, что будут бойкотировать матчи красно-белых.

Болельщики недовольны работой главного тренера Олега Кононова. Фанатское объединение заявило, что покинет трибуны после 80-й минуты.

Протесты начнутся уже сегодня, на матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА.

"Совет "Фратрии" принял единогласное решение о бойкоте с 80 минуты абсолютно всех матчей "Спартака", включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80 минуты невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления совета", - говорится в заявлении фанатского объединения "Фратрии".

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Начало - в 20:00 (мск).

А еще: Мостовой: "Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать"| http://soccernews.ru
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