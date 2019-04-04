Фанатское объединение "Спартака" не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина

Теги спартак москваалександр кокорин

Фанатское объединение "Спартака" не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" не примет участия в митинге в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который содержится в СИЗО "Бутырка".

"Во "Фратрию" не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. "Фратрия" не относится к фан-клубу "Спартака". Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдем туда", - приводят заявление "Фратрии" российские СМИ.

Напомним, что суд оставил Кокорина и полузащитника "Краснодара" под стражей под конца сентябре. В сумме футболисты могут провести в СИЗО почти год.

Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении трех человек в Москве. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

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