Фанатскую трибуну "Ниццы" закрыли на четыре матча после инцидента в матче с "Марселем"

Теги ниццамарсель

Фанатскую трибуну "Ниццы" закрыли на четыре матча после инцидента в матче с "Марселем"

Фото: кадр из матча "Ницца" - "Марсель"

"Ницца" получила первое наказание за произошедшее во время матча 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Напомним, что фанаты "орлят" прорвались на поле и атаковали игроков провансальской команды.

В итоге футболисты "Марселя" после паузы отказались возобновлять игру, за что им грозит техническое поражение.

Префектура Приморских Альп отреагировала на инцидент указом о закрытии южной трибуны домашнего стадиона "Ниццы" на четыре ближайших матча Лиги 1.

Не пропустите: "Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" арендовал нигерийского форварда

"Краснодар" арендовал нигерийского форварда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов