Фанатскую трибуну "Ниццы" закрыли на четыре матча после инцидента в матче с "Марселем"

Фото: кадр из матча "Ницца" - "Марсель"

"Ницца" получила первое наказание за произошедшее во время матча 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Напомним, что фанаты "орлят" прорвались на поле и атаковали игроков провансальской команды.

В итоге футболисты "Марселя" после паузы отказались возобновлять игру, за что им грозит техническое поражение.

Префектура Приморских Альп отреагировала на инцидент указом о закрытии южной трибуны домашнего стадиона "Ниццы" на четыре ближайших матча Лиги 1.

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