Фанатскую трибуну "Ниццы" закрыли на четыре матча после инцидента в матче с "Марселем"
Фото: кадр из матча "Ницца" - "Марсель"
"Ницца" получила первое наказание за произошедшее во время матча 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя".
Напомним, что фанаты "орлят" прорвались на поле и атаковали игроков провансальской команды.
В итоге футболисты "Марселя" после паузы отказались возобновлять игру, за что им грозит техническое поражение.
Префектура Приморских Альп отреагировала на инцидент указом о закрытии южной трибуны домашнего стадиона "Ниццы" на четыре ближайших матча Лиги 1.
Не пропустите: "Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13