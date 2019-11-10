Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера
Болельщики "Аль-Садда" недовольны результатами и игрой команды в последних матчах.
Действующий чемпион Катара умудрился проиграть два поединка подряд с общим счётом 1:7.
На фоне неудач фанаты начали требовать увольнения Хави с поста главного тренера.
Поклонники "Аль-Садда" на трибунах всё чаще скандируют "Xavi out".
Не пропустите: Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
-
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности
-
Куртуа установил рекорд "Реала"
-
Месси повторил рекорд Роналду
-
Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности
Лента новостей
-
Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей
-
Флик продолжит тренировать "Баварию"
-
Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро
-
"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
-
Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера
-
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности
-
"Сельта" стала 22-й испанской командой, которой Месси забил не менее 10 голов
-
Капитан "Спартака" оценил эмоциональное поведение Тедеско во время матчей
-
Определился победитель Кубка Судамерикана
-
Куртуа установил рекорд "Реала"
-
Тренер "Баварии" высказался о разгроме "Боруссии"
-
Месси повторил рекорд Роналду
-
Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном"
-
Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
6
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|10
|26
|2
|Аль-Райян
|10
|22
|3
|Аль-Гарафа
|10
|20
|4
|Аль-Садд
|8
|15
|5
|Аль-Араби
|9
|14
|6
|Аль-Сайлия
|10
|14
|7
|Аль-Ахли
|10
|13
|8
|Аль-Вакрах
|10
|12
|9
|Катар СК
|10
|12
|10
|Аль-Хор
|9
|5
|11
|Умм Салал
|10
|5
|12
|Аль-Шханех
|10
|4