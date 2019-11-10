Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера

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Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера

Болельщики "Аль-Садда" недовольны результатами и игрой команды в последних матчах.

Действующий чемпион Катара умудрился проиграть два поединка подряд с общим счётом 1:7.

На фоне неудач фанаты начали требовать увольнения Хави с поста главного тренера.

Поклонники "Аль-Садда" на трибунах всё чаще скандируют "Xavi out".

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