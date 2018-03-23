Фанаты "Амкара" - руководству клуба: "Вам по**й на наши слова, поэтому горите в аду"
Фанатское болельщиков "Амкара" "Пермь Великая" раскритиковало руководство клуба из-за переноса домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" из Перми в Москву.
"Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызет? Нет, конечно. Вам по**й, сколько мячей "Амкар" пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть.
Для вас, мрази, "Амкар" – это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идете на свое рабочее место, чтобы заниматься "ничем" для развития клуба и команды.
Для фанатов же "Амкар" – это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с "Амкаром". Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб – это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.
Вчера было пробито очередное дно, на этот раз, прогнувшись под "Локомотив". Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов или это ваше естественное состояние?
В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб. Вы уже дали понять, что вам абсолютно по**й на болельщиков, игроков и все законы логики.
Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, х***осите высказываниями своих легендарных игроков. Ваш провальный менеджмент который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах все меньше и меньше народу.
Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.
Нам не нужны ваши извинения – извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации – сохраните клуб, чтоб наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля!
Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес. "Спасибо" за слитый сезон. "Спасибо" за домашки на выезде. "Спасибо", что продали все.
Но вам по**й на все наши слова. Поэтому горите в аду. Всего вам наихудшего. С ненавистью и презрением, «Пермь Великая", – говорится в заявлении фанатов.
Не пропустите: "Амкар" получит 20 миллионов рублей за перенос матча с "Локомотивом" из Перми в Москву. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12