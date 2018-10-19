Фанаты "Анжи" поддержали братьев Кокориных

Фанаты "Анжи" поддержали Александра и Кирилла Кокориных, которые сейчас находятся в СИЗО в связи с обвинениями в избиении нескольких человек.

Во время матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА болельщики махачкалинской команды вывесили баннер с надписью: "Кокорины, всё будет хорошо".

Напомним, что братьям грозит до семи лет лишения свободы. Сегодня суд отказал им в переводе из СИЗО под домашний арест.

Не пропустите: Хабиб Нурмагомедов открыл матч "Анжи" - ЦСКА. | http://soccernews.ru