Фанаты "Анжи" поддержали братьев Кокориных

Теги анжиалександр кокорин

Фанаты "Анжи" поддержали братьев Кокориных

Фанаты "Анжи" поддержали Александра и Кирилла Кокориных, которые сейчас находятся в СИЗО в связи с обвинениями в избиении нескольких человек.

Во время матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА болельщики махачкалинской команды вывесили баннер с надписью: "Кокорины, всё будет хорошо".

Напомним, что братьям грозит до семи лет лишения свободы. Сегодня суд отказал им в переводе из СИЗО под домашний арест.

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