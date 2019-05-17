Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб
Фанаты "Анжи" обратились к бизнесмену Сулейману Керимову с просьбой спасти махачкалинский клуб от исчезновения.
Ранее стало известно, что "Анжи" - единственный клуб в чемпионате России, кому не удалось пройти лицензирование РФС на следующий сезон. У махачкалинцев сейчас финансовые трудности.
Болельщики написали письмо политику, которое появилось во всех соц. сетях клуба. Вот, что написали фанаты:
"В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.
За прошедший год мы еще раз убедились - кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!".
Кримов является 19 в списке самых богатых людей страны. Он был владельцем "Анжи" с 2011 по 2016 год. Клубу необходимо найти 150 тысяч рублей.
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|Команда
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|Локомотив Москва
|28
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|Краснодар
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|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
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|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
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|28
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|Енисей Красноярск
|28
|19