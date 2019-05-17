Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб

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Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб

Фанаты "Анжи" обратились к бизнесмену Сулейману Керимову с просьбой спасти махачкалинский клуб от исчезновения.

Ранее стало известно, что "Анжи" - единственный клуб в чемпионате России, кому не удалось пройти лицензирование РФС на следующий сезон. У махачкалинцев сейчас финансовые трудности.

Болельщики написали письмо политику, которое появилось во всех соц. сетях клуба. Вот, что написали фанаты: 

"В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы еще раз убедились - кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!".

Кримов является 19 в списке самых богатых людей страны. Он был владельцем "Анжи" с 2011 по 2016 год. Клубу необходимо найти 150 тысяч рублей.

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