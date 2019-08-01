Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы
Болельщики "Арсенала" потроллили "Манчестер Юнайтед", который проявляет активный интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале.
Один из фанатов "канониров" нашел в сети старую фотографию Дибала, который держит в руках футболкой полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
"МЮ" покупает самого большого фаната Озила", - пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагают в обмен на Дибалу бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Не пропустите: Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16