Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы

1 Теги манчестер юнайтедарсенал лондонпауло дибаламесут озилтрансферы

Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы

Болельщики "Арсенала" потроллили "Манчестер Юнайтед", который проявляет активный интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале.

Один из фанатов "канониров" нашел в сети старую фотографию Дибала, который держит в руках футболкой полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

"МЮ" покупает самого большого фаната Озила", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагают в обмен на Дибалу бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Не пропустите: Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Но Озил то еще в Лондоне)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы

Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов