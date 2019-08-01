Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы

Болельщики "Арсенала" потроллили "Манчестер Юнайтед", который проявляет активный интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале.

Один из фанатов "канониров" нашел в сети старую фотографию Дибала, который держит в руках футболкой полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

"МЮ" покупает самого большого фаната Озила", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагают в обмен на Дибалу бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

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