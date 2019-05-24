Фанаты "Арсенала" требуют переноса финала Лиги Европы из-за Мхитаряна

Болельщики "Арсенала" создали петицию о переносе финального матча Лиги Европы из Баку в Лондон.

"Помимо многочисленных недостатков с логистикой, из-за которых болельщики из Лондона не смогут приехать на финал Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку вынудило игрока "Арсенала" Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха нападения. Страха, который обусловлен многолетним конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Петиция призывает УЕФА признать ужасные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на стадион "Уэмбли" в Лондоне. Все подписавшие эту петицию выражают солидарность с фанатами "Арсенала" и "Челси", Мхитаряна и самим футболом", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что финал ЛЕ должен состояться в ближайшую среду, 29 мая.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на матч, поэтому трибуны могут быть полупустыми.

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