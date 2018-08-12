Фанаты "Арсенала" уже требуют отставки Эмери

Фанаты лондонского "Арсенала" уже требуют отставки новоиспеченного главного тренера своей команды Унаи Эмери.

Так, по ходу сегодняшнего матча "канониров" против "Манчестер Сити" на трибунах "Эмирайтс" болельщики клуба держали плакаты различного содержания с требованиями уволить 46-летнего специалиста.

К 70-й минуте матча против "горожан" "Арсенал" уступает сопернику со счетом 0:2.

Напомним, Гвардиола считает, что Эмери способен вернуть "Арсенал" в чемпионскую гонку. | soccernews.ru