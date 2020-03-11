Фанаты "Аталанты" пожертвовали 40 тысяч евро в больницу Бергамо

Фанаты "Аталанты" деньги, которые собирались потратить на билеты на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Валенсией" (2:2; второй тайм), пожертвовали в больницу Бергамо, передает Football Italia.

Всего было собрано 40 тысяч евро. Встреча проводится при закрытых трибунах из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Эта чрезвычайная ситуация отодвигает все на второй план", - сообщает фанатская группировка.

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