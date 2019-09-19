Фанаты "Атлетико" освистали Роналду, португалец ответил загадочным жестом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду подвергся обструкции со стороны трибун во время гостевого матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

Фанаты "матрасников" освистывали 34-летнего португальца, который 9 лет карьеры отдал мадридскому "Реалу".

Однако звёздный футболист на провокацию не поддался и ответил болельщикам соперника загадочным жестом, который не нёс агрессивного смысла.

Роналду несколько раз сложил и разомкнул пальцы правой руки. Что этим хотел сказать форвард, до сих пор неизвестно.

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