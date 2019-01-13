Фанаты "Атлетико" провели акцию в поддержку Година

Сегодня, 13 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Леванте" (1:0).

Перед началом матча возле стадиона мадридцев собралась группа фанатов, которые организовали акцию в поддержку защитника Диего Година. Болельщики настаивали на том, чтобы футболист остался в команде.

Сам Годин хочет продлить соглашение на 2 года, однако руководство не может договориться с 33-летним уругвайцем из-за его возраста.

Ранее сообщалось, что в трансфере Година заинтересован "Интер".

Игрок перешел в "Атлетико" из "Вильярреала" в 2010 году. Вместе с командой он стал чемпионом Испании (2013/14), обладателем кубка Испании (2012/13), Суперкубка УЕФА (2010, 2012, 2018), Суперкубка Испании (2014) и победителем Лиги Европы (2011/12, 2017/18).

Не пропустите: Гол Гризмана привел "Атлетико" к победе в матче с "Леванте"| http://soccernews.ru