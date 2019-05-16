Фанаты "Аякса" выбрали лучшего игрока в сезоне-2018/19

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Фанаты "Аякса" выбрали лучшего игрока в сезоне-2018/19

Лучшим игроком "Аякса" в нынешнем сезоне признан марокканский полузащитник Хаким Зийех, сообщает официальный сайт клуба.

Зийех занял первое место по результатам голосования среди болельщиков амстердамского клуба. 

Самым талантливым игроком признан марокканский защитник Нуссаир Мазрауи.

В нынешнем сезоне 26-летний Зийех провел за "Аякс" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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