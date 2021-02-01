Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Болельщики амстердамского "Аякса" с восторгом отреагировали на известие о практически достигнутой договоренности о продаже нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".

"Никогда не понимал, зачем мы купили Промеса. Я никогда не видел, чтобы нападающий так часто дарил мяч игрока соперника".

"Думаю, что трансфер - лучший вариант для всех".

"В России он станет лучшим игроком чемпионата. Его важно иметь доверие и отдых".

"Промес забивал только благодаря передачам Зиеша. Надеюсь, что "Аякс" хоть что-то заработает на нем".

"Он не в форме, ему грозит уголовный срок. Не важно, делал он это или нет, но его действия вредят клубу. Надеюсь, "Аякс" не упустит шанса избавиться от него".

"Промес больше не может нормально попадать по мячу. Желаю ему уехать", - пишут пользователи в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак". Российский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 9,5 миллионов евро.

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