Фанаты "Барселоны" издевались над покойным футболистом и скандировали нацистские приветствия

Фанатская группировка "Барселоны" под названием "Boixos Nois" стала фигурантом громкого скандала.

Во время дерби с "Эспаньолом" на уровне вторых команд радикально настроенные болельщики "сине-гранатовых" скандировали нацистские приветствия.

Кроме того, члены "Boixos Nois" высмеивали экс-капитана "попугаев" Даниэля Харке, который умер в августе 2009 года. Они выкрикивали: "Если Дани Харке отметится голом, это будет гол-призрак".

"Барселона" занялась расследованием произошедшего.

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