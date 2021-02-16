Фанаты "Барселоны" мешали спать игрокам ПСЖ перед матчем Лиги Чемпионов

Болельщики "Барселоны" попытались испортить отдых футболистам ПСЖ в преддверии очного матча команд в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Группа фанатов "сине-гранатовых" прибыла к отелю, где остановились парижане, и начала запускать фейерверки.

Инцидент произошёл около полуночи по местному времени, когда многие игроки, вероятно, уже спали.

IMAGEN @ELCHIRINGUITOTV



FUEGOS ARTIFICIALES en la puerta del HOTEL del PSG en Barcelona. ( @10JoseAlvarez)



La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/IOZviLitvd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2021

"Барса" примет ПСЖ сегодня в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 10 марта в столице Франции.

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