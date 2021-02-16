Фанаты "Барселоны" мешали спать игрокам ПСЖ перед матчем Лиги Чемпионов
Болельщики "Барселоны" попытались испортить отдых футболистам ПСЖ в преддверии очного матча команд в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Группа фанатов "сине-гранатовых" прибыла к отелю, где остановились парижане, и начала запускать фейерверки.
Инцидент произошёл около полуночи по местному времени, когда многие игроки, вероятно, уже спали.
IMAGEN @ELCHIRINGUITOTV— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2021
FUEGOS ARTIFICIALES en la puerta del HOTEL del PSG en Barcelona. ( @10JoseAlvarez)
La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/IOZviLitvd
"Барса" примет ПСЖ сегодня в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 10 марта в столице Франции.
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