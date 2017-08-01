Фанаты "Барселоны" начали посылать угрозы Неймару

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Фанаты "Барселоны" начали посылать угрозы НеймаруФанаты каталонской "Барселоны" начали посылать угрозы ведущему форварду своей команды Неймару, информирует испанская пресса.

Так, перед домашней ареной "сине-гранатовых" "Камп Ноу" появились плакаты с надписями, которые осуждают бразильца за его возможный переход во французский ПСЖ. В частности, 25-летнего футболиста обозвали Иудой и предателем, призвав его убираться из "Барсы", как такого, кто не достоин носить футболку их команды.

Напомним, в ближайшее время Неймар должен объявить свое решение "Барселоне". | soccernews.ru

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