Фанаты "Барселоны" начали посылать угрозы Неймару

Фанаты каталонской "Барселоны" начали посылать угрозы ведущему форварду своей команды Неймару, информирует испанская пресса.

Так, перед домашней ареной "сине-гранатовых" "Камп Ноу" появились плакаты с надписями, которые осуждают бразильца за его возможный переход во французский ПСЖ. В частности, 25-летнего футболиста обозвали Иудой и предателем, призвав его убираться из "Барсы", как такого, кто не достоин носить футболку их команды.

Напомним, в ближайшее время Неймар должен объявить свое решение "Барселоне". | soccernews.ru