Фанаты "Барселоны" напали на автомобиль Гризманна из-за его конфликта с Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн подвергся атаке со стороны болельщиков команды.

Француз выезжал с базы "блауграны" на своём автомобиле. Там его поджидала группа фанатов, которые пытались остановить машину и кричали: "Уважай Месси".

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Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020

Ранее СМИ неоднократно писали о проблемах в отношениях между Гризманном и Месси, хотя публично представители клуба это всегда опровергали.

Бывший агент Антуана даже обвинял аргентинца в намеренном ухудшении условий для адаптации партнёра по команде.

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