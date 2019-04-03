Фанаты "Барселоны" нашли виновного в неудачах Коутиньо, Вермалена и Гомеса
Фанаты "Барселоны" обвинили дом в Кастельдефельсе виновником неудач защитника Томаса Вермалена, полузащитника Филиппе Коутиньо, а также бывшего хавбека команды Андре Гомеша, который сейчас выступает на правах аренды за "Эвертон".
Все дело в том, что данный особняк считается проклятым. Изначально его купил Сеск Фабрегас, который вскоре перешел в "Челси". Затем дом снял у Вермален, который не сумел заиграть в каталонском клубе из-за травм. После того, как Вермален перешел в "Рому" на правах аренды, дом снял Гомеш, который также не заиграл в "Барселоне".
Теперь арендатором особняка является Коутиньо, который уже задумывается о смене клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22