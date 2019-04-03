Фанаты "Барселоны" нашли виновного в неудачах Коутиньо, Вермалена и Гомеса

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Фанаты "Барселоны" нашли виновного в неудачах Коутиньо, Вермалена и Гомеса

Фанаты "Барселоны" обвинили дом  в Кастельдефельсе виновником неудач защитника Томаса Вермалена, полузащитника Филиппе Коутиньо, а также бывшего хавбека команды Андре Гомеша, который сейчас выступает на правах аренды за "Эвертон".

Все дело в том, что данный особняк считается проклятым. Изначально его купил Сеск Фабрегас, который вскоре перешел в "Челси". Затем дом снял у Вермален, который не сумел заиграть в каталонском клубе из-за травм. После того, как Вермален перешел в "Рому" на правах аренды, дом снял Гомеш, который также не заиграл в "Барселоне".

Теперь арендатором особняка является Коутиньо, который уже задумывается о смене клуба.

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