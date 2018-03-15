Фанаты "Барселоны" назвали Месси королем



Во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" болельщики "Барселоны" развернули баннер в честь нападающего Лионеля Месси.

"Боже, храни короля", – гласит надпись на растяжке с изображением аргентинского футболиста.

В этой встрече 30-летний Месси забил свой 99-й гол в Лиге Чемпионов.

Фото: Баннер в честь Месси.

Не пропустите: Месси забил 19 голов в последних 18 матчах против английских клубов. | http://soccernews.ru