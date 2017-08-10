Фанаты "Барселоны" обеспокоены возможным уходом Иньесты

Фанаты каталонской "Барселоны" обеспокоены возможным уходом капитана их команды Андреса Иньесты из клуба.

Как информирует The Sun, 33-летний полузащитник не присутствовал на утреннем занятии в четверг с разрешения тренерского штаба "сине-гранатовых". Переполох же среди болельщиков "Барсы" вызвало официальное сообщение клуба по этому поводу, которое было аналогичным тому, что было опубликовано в преддверии ухода Неймара.

Напомним, "Барселона" нацелилась на Сери. | soccernews.ru