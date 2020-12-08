Фанаты "Барселоны" освистали Роналду

Болельщики "Барселоны" продемонстрировали своё отношение к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Звёздного португальца, 9 лет выступавшего за мадридский "Реал", фанаты "сине-гранатовых" встретили свистом.

Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona.



These guys never learn.



pic.twitter.com/toRfguOdyM — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 7, 2020

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Играя за "Реал", Роналду забил в ворота "блауграны" 18 голов.

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