Фанаты "Барселоны" освистали Роналду
Болельщики "Барселоны" продемонстрировали своё отношение к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Звёздного португальца, 9 лет выступавшего за мадридский "Реал", фанаты "сине-гранатовых" встретили свистом.
Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona.— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 7, 2020
These guys never learn.
pic.twitter.com/toRfguOdyM
Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Играя за "Реал", Роналду забил в ворота "блауграны" 18 голов.
Не пропустите: "Барселона" потроллила Роналду перед матчем Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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