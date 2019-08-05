Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу"

Фанаты "Барселоны" тепло встретили Антуана Гризманна на "Камп Ноу".

Француз принял участие в игре против "Арсенала" за Кубок Гампера, которая завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.

Ранее предполагалось, что фанаты могут не принять игрока, из-за его отказа переходить в клуб прошлым летом.

Напомним, что трансфер Гризманна обошелся "Барселоне" в 120 миллионов евро.

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