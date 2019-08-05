Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу"

Теги барселонаантуан гризманн

Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу"

Фанаты "Барселоны" тепло встретили Антуана Гризманна на "Камп Ноу".

Француз принял участие в игре против "Арсенала" за Кубок Гампера, которая завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.

Ранее предполагалось, что фанаты могут не принять игрока, из-за его отказа переходить в клуб прошлым летом.

Напомним, что трансфер Гризманна обошелся "Барселоне" в 120 миллионов евро.

Читайте также: Симеоне рассказал о переходе Гризманна в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов