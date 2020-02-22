Фанаты "Барселоны" потребовали отставки Бартомеу, достав белые платки

Фанаты "Барселоны" перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:0 первый тайм) достали белые платки в знак протеста против президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Болельщики требуют отставки функционера.

Каталонский клуб занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на 1 балл.

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