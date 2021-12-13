Фанаты "Барселоны" предъявили претензии Лапорте после матча с "Осасуной"

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Фанаты "Барселоны" предъявили претензии Лапорте после матча с "Осасуной"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подвергся обструкции со стороны болельщиков после игры 17-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (2:2).

Группа недовольных фанатов подкараулила руководителя каталонского клуба возле машины, когда он покидал стадион.

Лапорта выслушал претензии в свой адрес, после чего сел в автомобиль и уехал.

"Барса" идёт на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На прошлой неделе команда вылетела из Лиги Чемпионов, не пробившись в плей-офф впервые за 21 год.

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