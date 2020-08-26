Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси

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Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси

Болельщики "Барселоны" собрались возле офиса каталонского клуба в связи с известием о желании нападающего Лионеля Месси покинуть команду, сообщает радиостанция RAC1.

По данным источника, фанаты каталонцев протестуют из-за возможного ухода аргентинского форварда и требуют отставки президента клуба Жозепа Бартомеу.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

То бишь Барт , а не Лео виноват в том ,что Барса пропустила 8 мячей от КРАСНОЙ МАШИНЫ?Логика это понятие псевдофанам команды не знакомо ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Конечно, Барт виноват вместе с тупым негром Абидалем, как и вся защита, которую он не может поменять уже три года, покупая никому не нужных "гризманов" и прочих "дембелей"... У Месси все это время не было тыла, чтобы он мог творить... Или ему еще надо ходить в собственную штрафную и ждать там угловых от Ливерпуля?... Нет, тебе пора на покой... Близорукость и гонор тебе мешают жить... Последствия коронавируса??...Хе-хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Но он же "лучший игрок вселенной" ... а лучшие игроки не ХОДЯТ по полю весь матч и умеют с удовольствием играть в защите,чего за Лео не наблюдается ...

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lesnovsky

Что-то я не помню, чтобы португальскую проститутку так поддерживали... Эгоистам это может только присниться... Е-хо-хо...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ох уж эти раки!Клешни у Лео,о-го-го!

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