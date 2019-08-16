Фанаты "Барселоны" скандировали "Неймар" перед матчем с "Атлетиком"

Сегодня, 16 августа, "Барселона" в первом туре Ла Лиги встретится с "Атлетиком". В связи с этим, фанаты каталонского клуба скандируют фамилию бывшего игрока сине-гранатовых, форварда ПСЖ Неймара.

"Неймар, Неймар!" - кричали болельщики.

Матч состоится в Бильбао. Начало - в 22:00 (мск).

27-летний футболист играл в "Барселоне" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят вернуть бразильца этим летом.

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