Фанаты "Барселоны" скандировали "Неймар" перед матчем с "Атлетиком"
Сегодня, 16 августа, "Барселона" в первом туре Ла Лиги встретится с "Атлетиком". В связи с этим, фанаты каталонского клуба скандируют фамилию бывшего игрока сине-гранатовых, форварда ПСЖ Неймара.
"Неймар, Неймар!" - кричали болельщики.
#FCB— Diario SPORT (@sport) 16 августа 2019 г.
El Barça recibido a gritos de "'¡Neymar, Neymar!" a su llegada a Bilbao#SPORTenBilbao ⚪ pic.twitter.com/Vdhs66FlXR
Матч состоится в Бильбао. Начало - в 22:00 (мск).
27-летний футболист играл в "Барселоне" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что каталонцы хотят вернуть бразильца этим летом.
А еще: "Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32