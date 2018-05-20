Фанаты "Барселоны" устроили шикарный перфоманс в адрес Иньесты

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста проводит свой прощальный матч за клуб.

Перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" болельщики каталонского клуба устроили перфомансом на весь стадион в честь хавбека. Фанаты выложили восьмой номер игрока в виде знака бесконечности, а также слова: Infinit Iniesta (Бесконечный Иньеста). Кроме того игроки "Реала Сосьедад" устроили Иньесте коридор почета.

Видео: перфоманс в честь Иньесты.

Видео: коридор почета от соперников.

Напомним, что 34-летний Иньеста решил покинуть "Барселону" по окончании сезона.

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