Фанаты "Барселоны" встретили команду свистом после поражения 2:8 от "Баварии"

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Фанаты "Барселоны" встретили команду свистом после поражения 2:8 от "Баварии"

Футболисты "Барселоны" подверглись обструкции после возвращения в Испанию из Лиссабона, где проходил финальный турнир Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовые" вылетели от "Баварии", проиграв сопернику с позорным счётом 2:8.

По прибытии домой игрокам досталось от своих болельщиков. Их освистывали при выходе из автобуса. Смотрите, как это было.

Напомним, что "Барса" собирается сменить главного тренера, а также расстаться с рядом футболистов.

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