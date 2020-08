Фанаты "Барселоны" встретили команду свистом после поражения 2:8 от "Баварии"

Футболисты "Барселоны" подверглись обструкции после возвращения в Испанию из Лиссабона, где проходил финальный турнир Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовые" вылетели от "Баварии", проиграв сопернику с позорным счётом 2:8.

По прибытии домой игрокам досталось от своих болельщиков. Их освистывали при выходе из автобуса. Смотрите, как это было.

Barcelona did not receive a warm welcome back from fans after their 8-2 mauling by Bayern Munich pic.twitter.com/g0bmFPzQQz