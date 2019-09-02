Фанаты "Барселоны" выбрали следующего президента клуба

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Фанаты "Барселоны" выбрали следующего президента клуба

Болельщики "Барселоны" хотят видеть следующим президентом клуба действующего защитника команды Жерара Пике.

Как сообщает AS, по задумке фанатов "блауграны", Пике станет президентом, Карлес Пуйоль - спортивным директором, а Хави - главным тренером.

Напомним, что сейчас "Барсой" руководит Жозеп Мария Бартомеу, чья каденция истекает в 2021 году.

Пике является воспитанником "сине-гранатовых". С командой он выиграл 29 трофеев.

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