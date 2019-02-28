Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании

Фанаты "Барселоны" высмеяли мадридский "Реал" после ответного полуфинального матча Кубка Испании, в котором "сине-гранатовые" одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Когда прозвучал финальный свисток, болельщики "блауграны" начали скандировать: "Где Роналду?", намекая на слабую результативность "сливочных".

В ответ трибуны "Сантьяго Бернабеу" освистали гостевой сектор.

34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

Не пропустите: Экс-президента "Барселоны" выпустили из тюрьмы. | http://soccernews.ru