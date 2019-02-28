Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании

1 Теги реал мадридбарселонакриштиану роналду

Фанаты "Барселоны" высмеяли "Реал" после матча в Кубке Испании

Фанаты "Барселоны" высмеяли мадридский "Реал" после ответного полуфинального матча Кубка Испании, в котором "сине-гранатовые" одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Когда прозвучал финальный свисток, болельщики "блауграны" начали скандировать: "Где Роналду?", намекая на слабую результативность "сливочных".

В ответ трибуны "Сантьяго Бернабеу" освистали гостевой сектор.

34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

Не пропустите: Экс-президента "Барселоны" выпустили из тюрьмы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

МАДРИД
МАДРИД

Как фанат Реала скажу; без судей Реал НИКТО !

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России

В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов