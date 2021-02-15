Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео)

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Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео)В Испанию, на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ, прибыл президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. На выезде из аэропорта его уже ждали недружественно настроенные болельщики каталонцев. Издание Esports COPE показало в своем Твиттере видеозапись "теплого приема".

"Трусливый вор, оставь Месси в покое!" — закричал один из фанатов вслед функционеру.

Напомним, СМИ активно неоднократно писали о попытках ПСЖ переманить форварда Лионеля Месси из "Барселоны" в Париж. В каталонском клубе считают такую тактику оскорбительной.

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Первоклашка с крутым нравом

Снова проплаченные клоуны нарисовались.Унижают Барсу не меньше , чем патлатка .

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