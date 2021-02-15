Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео)

В Испанию, на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ, прибыл президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. На выезде из аэропорта его уже ждали недружественно настроенные болельщики каталонцев. Издание Esports COPE показало в своем Твиттере видеозапись "теплого приема".

"Трусливый вор, оставь Месси в покое!" — закричал один из фанатов вслед функционеру.

‼️ Alta tensió en l'arribada del PSG a Barcelona



️ El president Al-Khelaifi increpat: "Deja a Messi, ladrón"



La última hora del partit a partir de les 15.05h. Us esperem! #FCBlive #BarçaPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/SEwVLJg2N7 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) February 15, 2021