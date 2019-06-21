Фанаты "Баварии" назвали лучшего игрока сезона

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Фанаты "Баварии" назвали лучшего игрока сезона

Лучшим игроком "Баварии" в сезоне-2018/19 признан нападающий Серж Гнабри, сообщает официальный сайт клуба.

Гнабри занял первое место по результатам голосования среди болельщиков мюнхенского клуба, набрав 27,9 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Йозуа Киммих (25,6%), на третьем месте нападающий Роберт Левандовски (11,6%).

В минувшем сезоне 23-летний Гнабри стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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