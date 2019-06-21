Фанаты "Баварии" назвали лучшего игрока сезона
Лучшим игроком "Баварии" в сезоне-2018/19 признан нападающий Серж Гнабри, сообщает официальный сайт клуба.
Гнабри занял первое место по результатам голосования среди болельщиков мюнхенского клуба, набрав 27,9 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Йозуа Киммих (25,6%), на третьем месте нападающий Роберт Левандовски (11,6%).
В минувшем сезоне 23-летний Гнабри стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Eure Nummer 1⃣! Ihr habt @SergeGnabry zum #FCBayern-Spieler der Saison gewählt! #FCBayernTVLive #MiaSanMia pic.twitter.com/f6jC3n1no2— FC Bayern München (@FCBayern) 21 июня 2019 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19