Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды

Теги бавария мюнхенюлиан нагельсманн

Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера командыФото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Болельщики мюнхенской "Баварии" оскорбляли нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна в товарищеском матче с амстердамским "Аяксом" (2:2), сообщает Bild.

По сведениям источника, фанаты призывали Нагельсманна вернуться в "Мюнхен 1860". Дело в том, что ранее он играл за молодежную команду "Мюнхена 1860", а также тренировал юношеский состав клуба, который является принципиальным соперником "Баварии".

34-летний Нагельсманн возглавил "Баварию" летом. Он сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии. Ранее Нагельсманн тренировал "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

Не пропустите: "Бавария" представила новую домашнюю форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"

"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов