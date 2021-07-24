Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Болельщики мюнхенской "Баварии" оскорбляли нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна в товарищеском матче с амстердамским "Аяксом" (2:2), сообщает Bild.

По сведениям источника, фанаты призывали Нагельсманна вернуться в "Мюнхен 1860". Дело в том, что ранее он играл за молодежную команду "Мюнхена 1860", а также тренировал юношеский состав клуба, который является принципиальным соперником "Баварии".

34-летний Нагельсманн возглавил "Баварию" летом. Он сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии. Ранее Нагельсманн тренировал "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

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