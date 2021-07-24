Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Болельщики мюнхенской "Баварии" оскорбляли нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна в товарищеском матче с амстердамским "Аяксом" (2:2), сообщает Bild.
По сведениям источника, фанаты призывали Нагельсманна вернуться в "Мюнхен 1860". Дело в том, что ранее он играл за молодежную команду "Мюнхена 1860", а также тренировал юношеский состав клуба, который является принципиальным соперником "Баварии".
34-летний Нагельсманн возглавил "Баварию" летом. Он сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии. Ранее Нагельсманн тренировал "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20