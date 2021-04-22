Фанаты "Баварии" требуют сохранить Флика и уволить Салихамиджича

Фото твиттер "Баварии"

Болельщики "Баварии" составили петицию в поддержку главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Фанаты "ротен" требуют от руководства клуба сохранить наставника и уволить спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Напомним, что Флик на прошлых выходных объявил о желании покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона, что вызвало недовольство в болельщицкой среде.

У тренера есть конфликт с Салихамиджичем из-за разногласий в кадровой политике, а члены правления клуба встали на сторону спортдира.

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