Фанаты "Баварии" требуют сохранить Флика и уволить Салихамиджича
Фото твиттер "Баварии"
Болельщики "Баварии" составили петицию в поддержку главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.
Фанаты "ротен" требуют от руководства клуба сохранить наставника и уволить спортивного директора Хасана Салихамиджича.
Напомним, что Флик на прошлых выходных объявил о желании покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона, что вызвало недовольство в болельщицкой среде.
У тренера есть конфликт с Салихамиджичем из-за разногласий в кадровой политике, а члены правления клуба встали на сторону спортдира.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20